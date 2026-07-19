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Ar-Rum
13
30:13
ولم يكن لهم من شركايهم شفعاء وكانوا بشركايهم كافرين ١٣
وَلَمْ يَكُن لَّهُم مِّن شُرَكَآئِهِمْ شُفَعَـٰٓؤُا۟ وَكَانُوا۟ بِشُرَكَآئِهِمْ كَـٰفِرِينَ ١٣
وَلَمْ
یَكُنْ
لَّهُمْ
مِّنْ
شُرَكَآىِٕهِمْ
شُفَعٰٓؤُا
وَكَانُوْا
بِشُرَكَآىِٕهِمْ
كٰفِرِیْنَ
۟
Dan tidak mungkin ada pemberi syafaat (pertolongan) bagi mereka dari berhala-berhala mereka, sedangkan mereka mengingkari berhala-berhala mereka itu.
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