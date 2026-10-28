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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Az-Zariyat Ayah 60
Az-Zariyat
60
51:60
فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون ٦٠
فَوَيْلٌۭ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا۟ مِن يَوْمِهِمُ ٱلَّذِى يُوعَدُونَ ٦٠
فَوَیْلٌ
لِّلَّذِیْنَ
كَفَرُوْا
مِنْ
یَّوْمِهِمُ
الَّذِیْ
یُوْعَدُوْنَ
۟۠
Maka celakalah orang-orang yang kafir pada hari yang telah dijanjikan kepada mereka (hari Kiamat).
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