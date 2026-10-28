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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Az-Zariyat Ayah 59
Az-Zariyat
59
51:59
فان للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب اصحابهم فلا يستعجلون ٥٩
فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا۟ ذَنُوبًۭا مِّثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَـٰبِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونِ ٥٩
فَاِنَّ
لِلَّذِیْنَ
ظَلَمُوْا
ذَنُوْبًا
مِّثْلَ
ذَنُوْبِ
اَصْحٰبِهِمْ
فَلَا
یَسْتَعْجِلُوْنِ
۟
Maka sungguh, untuk orang-orang yang zalim ada bagian (azab) seperti bagian teman-teman mereka (dahulu); maka janganlah mereka meminta kepada-Ku untuk menyegerakannya.
Tafsir
Lapisan
Pelajaran
Refleksi
Jawaban
Qiraat
Hadits
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid tidak tersedia untuk ayat saat ini.