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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Az-Zariyat Ayah 58
Az-Zariyat
58
51:58
ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين ٥٨
إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلرَّزَّاقُ ذُو ٱلْقُوَّةِ ٱلْمَتِينُ ٥٨
اِنَّ
اللّٰهَ
هُوَ
الرَّزَّاقُ
ذُو
الْقُوَّةِ
الْمَتِیْنُ
۟
Sungguh Allah, Dialah Pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid tidak tersedia untuk ayat saat ini.