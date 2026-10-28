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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Az-Zariyat Ayah 57
Az-Zariyat
57
51:57
ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ٥٧
مَآ أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِّزْقٍۢ وَمَآ أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ ٥٧
مَاۤ
اُرِیْدُ
مِنْهُمْ
مِّنْ
رِّزْقٍ
وَّمَاۤ
اُرِیْدُ
اَنْ
یُّطْعِمُوْنِ
۟
Aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka dan Aku tidak menghendaki agar mereka memberi makan kepada-Ku.
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