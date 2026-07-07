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Az-Zariyat
43
51:43
وفي ثمود اذ قيل لهم تمتعوا حتى حين ٤٣
وَفِى ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا۟ حَتَّىٰ حِينٍۢ ٤٣
وَفِیْ
ثَمُوْدَ
اِذْ
قِیْلَ
لَهُمْ
تَمَتَّعُوْا
حَتّٰی
حِیْنٍ
۟
Dan pada (kisah kaum) Samud, ketika dikatakan kepada mereka, "Bersenang-senanglah kamu sampai waktu yang ditentukan."
Tafsir
Lapisan
Pelajaran
Refleksi
Jawaban
Qiraat
Hadits
Aa
العربية
Tafseer Jalalayn
﴿وَفِی﴾ إهْلَاك ﴿ثَمُودَ﴾ آيَة ﴿إِذۡ قِیلَ لَهُمۡ﴾ بَعْد عَقْر النَّاقَة ﴿تَمَتَّعُوا۟ حَتَّىٰ حِینࣲ ٤٣﴾ إلَى انقضاء آجالكم كما في آية {تَمَتَّعُوا۟ فِی دَارِكُمۡ ثَلَـٰثَةَ أَیَّامࣲۖ}