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Az-Zariyat
38
51:38
وفي موسى اذ ارسلناه الى فرعون بسلطان مبين ٣٨
وَفِى مُوسَىٰٓ إِذْ أَرْسَلْنَـٰهُ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ بِسُلْطَـٰنٍۢ مُّبِينٍۢ ٣٨
وَفِیْ
مُوْسٰۤی
اِذْ
اَرْسَلْنٰهُ
اِلٰی
فِرْعَوْنَ
بِسُلْطٰنٍ
مُّبِیْنٍ
۟
Dan pada Musa (terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah) ketika Kami mengutusnya kepada Fir'aun dengan membawa mukjizat yang nyata.
Tafsir
Lapisan
Pelajaran
Refleksi
Jawaban
Qiraat
Hadits
Aa
العربية
Tafsir Ibn Kathir
يقول تعالى :
( وفي موسى )
[ آية ]
( إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين )
أي : بدليل باهر وحجة قاطعة