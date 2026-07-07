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Az-Zariyat
36
51:36
فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين ٣٦
فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍۢ مِّنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ٣٦
فَمَا
وَجَدْنَا
فِیْهَا
غَیْرَ
بَیْتٍ
مِّنَ
الْمُسْلِمِیْنَ
۟ۚ
Maka Kami tidak mendapati di dalamnya (negeri itu), kecuali satu rumah dari orang-orang muslim (Luṭ).
Tafsir
Lapisan
Pelajaran
Refleksi
Jawaban
Qiraat
Hadits
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العربية
Tafsir Muyassar
فما وجدنا في تلك القرية غير بيت من المسلمين، وهو بيت لوط عليه السلام.