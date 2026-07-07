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Az-Zariyat
35
51:35
فاخرجنا من كان فيها من المومنين ٣٥
فَأَخْرَجْنَا مَن كَانَ فِيهَا مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٣٥
فَاَخْرَجْنَا
مَنْ
كَانَ
فِیْهَا
مِنَ
الْمُؤْمِنِیْنَ
۟ۚ
Lalu Kami keluarkan orang-orang yang beriman yang berada di dalamnya (negeri kaum Luṭ).
Tafsir
Lapisan
Pelajaran
Refleksi
Jawaban
Qiraat
Hadits
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العربية
Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
Tukamtoa kila aliyekuwa kwenye mji wa watu wa Lūṭ katika watu walioamini.