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Az-Zariyat
33
51:33
لنرسل عليهم حجارة من طين ٣٣
لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةًۭ مِّن طِينٍۢ ٣٣
لِنُرْسِلَ
عَلَیْهِمْ
حِجَارَةً
مِّنْ
طِیْنٍ
۟ۙ
agar kami menimpa mereka dengan batu-batu dari tanah (yang keras),
Tafsir
Lapisan
Pelajaran
Refleksi
Jawaban
Qiraat
Hadits
Aa
Refleksi
Refleksi merupakan perspektif personal (sudah ditinjau demi kualitas) dan bukan merupakan rujukan
A Siddiqui
Mengikuti
5 tahun yang lalu
·
Referensi
Ayat 15:74, 23:12, 55:14, 51:31-34, 29:55
Isn't it interesting that Allah tells us that our bodies are made from an extract of clay. And then we read about a punishment for people who disobeyed Him (by following their bodily desires) came in the form of baked clay (clay that has been exposed to great heat)? It almost seems like a literal display of someone reaping what they sowed. Allahu A'lem
And isn't also interesting that the people who obey shaytan are punished in the fire, and the...
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