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Az-Zariyat
31
51:31
۞ قال فما خطبكم ايها المرسلون ٣١
۞ قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا ٱلْمُرْسَلُونَ ٣١
قَالَ
فَمَا
خَطْبُكُمْ
اَیُّهَا
الْمُرْسَلُوْنَ
۟
Dia (Ibrahim) berkata, "Apakah urusanmu yang penting wahai para utusan?"
Tafsir
Lapisan
Pelajaran
Refleksi
Jawaban
Qiraat
Hadits
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العربية
السعدي Al-Sa'di
قال لهم إبراهيم عليه السلام:
{ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ }
الآيات،
أي:
ما شأنكم وما تريدون؟ لأنه استشعر أنهم رسل، أرسلهم الله لبعض الشئون المهمة.