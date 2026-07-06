Masuk
Masuk
Masuk
Pilih Bahasa
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Az-Zariyat
29
51:29
فاقبلت امراته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم ٢٩
فَأَقْبَلَتِ ٱمْرَأَتُهُۥ فِى صَرَّةٍۢ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌۭ ٢٩
فَاَقْبَلَتِ
امْرَاَتُهٗ
فِیْ
صَرَّةٍ
فَصَكَّتْ
وَجْهَهَا
وَقَالَتْ
عَجُوْزٌ
عَقِیْمٌ
۟
Kemudian istrinya datang memekik (tercengang) lalu menepuk wajahnya sendiri seraya bekata, "(Aku ini) seorang perempuan tua yang mandul."
Tafsir
Lapisan
Pelajaran
Refleksi
Jawaban
Qiraat
Hadits
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ (٢٩)
] خێزانهكهیشی لهسهرسوڕماندا به قیژان و بانگ كردن و هاوار كردنهوه هات و دای به رووی خۆیداو وتی: من له گهنجیدا منداڵم نهبووه ئێستا چۆن لهم تهمهنه پیرییه كه پیرهژنێكی نهزۆكم منداڵم ئهبێ، وتراوه تهمهنى(٩٠) یان (٩٩) ساڵ بووه، تهمهنى ئیبڕاهیم -
صلی الله علیه وسلم
- (١٠٠) یان (١٢٠) ساڵ بووه.