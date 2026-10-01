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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Insyiqaq Ayah 9
Al-Insyiqaq
9
84:9
وينقلب الى اهله مسرورا ٩
وَيَنقَلِبُ إِلَىٰٓ أَهْلِهِۦ مَسْرُورًۭا ٩
وَّیَنْقَلِبُ
اِلٰۤی
اَهْلِهٖ
مَسْرُوْرًا
۟ؕ
dan dia akan kembali kepada keluarganya (yang sama-sama beriman) dengan gembira.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid tidak tersedia untuk ayat saat ini.