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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Insyiqaq Ayah 6
Al-Insyiqaq
6
84:6
يا ايها الانسان انك كادح الى ربك كدحا فملاقيه ٦
يَـٰٓأَيُّهَا ٱلْإِنسَـٰنُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدْحًۭا فَمُلَـٰقِيهِ ٦
یٰۤاَیُّهَا
الْاِنْسَانُ
اِنَّكَ
كَادِحٌ
اِلٰی
رَبِّكَ
كَدْحًا
فَمُلٰقِیْهِ
۟ۚ
Wahai manusia! Sesungguhnya kamu telah bekerja keras menuju Tuhanmu, maka kamu akan menemui-Nya.
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