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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Insyiqaq Ayah 22
Al-Insyiqaq
22
84:22
بل الذين كفروا يكذبون ٢٢
بَلِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ يُكَذِّبُونَ ٢٢
بَلِ
الَّذِیْنَ
كَفَرُوْا
یُكَذِّبُوْنَ
۟ؗۖ
bahkan orang-orang kafir itu mendustakan-(nya).
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Tafsir Fathul Majid
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