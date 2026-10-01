Аллах поклялся знамениями, наступающими с приходом ночи. Он поклялся вечерней зарей, то есть последними лучами солнца, с которыми наступает ночь. Он также поклялся различными животными, которые собираются под покровом ночи, и луной, наполненной светом во время полнолуния, когда она наиболее прекрасна и приносит больше всего пользы. Господь принес эти клятвы в подтверждение того, что человеческий организм во время развития минует многочисленные фазы и стадии. Вначале он представляет собой каплю, которая превращается в сгусток крови и кусочек мяса. Затем в человеческий зародыш вдыхают душу, а через некоторое время появляется на свет младенец. Он вырастает в ребенка, а затем достигает зрелого возраста, и тогда перо ангела начинает записывать, насколько точно он придерживается повелений и запретов Господа. Затем человек умирает, после чего Аллах воскресит его и воздаст ему за совершенные деяния. Эти различные стадии, через которые проходит раб Божий, свидетельствуют о том, что только Аллах достоин поклонения. Ведь только Всемогущий и Милостивый Аллах правит Своими рабами, правит мудро и милосердно, и все бедные и беспомощные рабы находятся в Его власти.