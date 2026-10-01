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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Insyiqaq Ayah 19
Al-Insyiqaq
19
84:19
لتركبن طبقا عن طبق ١٩
لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍۢ ١٩
لَتَرْكَبُنَّ
طَبَقًا
عَنْ
طَبَقٍ
۟ؕ
sungguh, akan kamu jalani tingkat demi tingkat (dalam kehidupan).
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid tidak tersedia untuk ayat saat ini.