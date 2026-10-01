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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Insyiqaq Ayah 13
Al-Insyiqaq
13
84:13
انه كان في اهله مسرورا ١٣
إِنَّهُۥ كَانَ فِىٓ أَهْلِهِۦ مَسْرُورًا ١٣
اِنَّهٗ
كَانَ
فِیْۤ
اَهْلِهٖ
مَسْرُوْرًا
۟ؕ
Sungguh, dia dahulu (di dunia) bergembira di kalangan keluarganya (yang sama-sama kafir).
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid tidak tersedia untuk ayat saat ini.