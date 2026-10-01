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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Insyiqaq Ayah 12
Al-Insyiqaq
12
84:12
ويصلى سعيرا ١٢
وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا ١٢
وَّیَصْلٰی
سَعِیْرًا
۟ؕ
Dan dia akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka).
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Tafsir Fathul Majid
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