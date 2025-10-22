لولا ان تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم ٤٩
لَّوْلَآ أَن تَدَٰرَكَهُۥ نِعْمَةٌۭ مِّن رَّبِّهِۦ لَنُبِذَ بِٱلْعَرَآءِ وَهُوَ مَذْمُومٌۭ ٤٩
لَوْلَاۤ
اَنْ
تَدٰرَكَهٗ
نِعْمَةٌ
مِّنْ
رَّبِّهٖ
لَنُبِذَ
بِالْعَرَآءِ
وَهُوَ
مَذْمُوْمٌ
۟
Аллах осенил его Своей милостью и сделал праведником, достойным всякой похвалы. После этого события пророк поднялся до таких высот, которых он не достигал никогда прежде.