فما لنا من شافعين ١٠٠ ولا صديق حميم ١٠١
فَمَا لَنَا مِن شَـٰفِعِينَ ١٠٠ وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍۢ ١٠١
فَمَا
لَنَا
مِنْ
شَافِعِیْنَ
۟ۙ
وَلَا
صَدِیْقٍ
حَمِیْمٍ
۟
فلا أحدَ يشفع لنا، ويخلِّصنا من العذاب، ولا مَن يَصْدُق في مودتنا ويشفق علينا.