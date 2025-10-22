وهزي اليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا ٢٥ وَهُزِّىٓ إِلَيْكِ بِجِذْعِ ٱلنَّخْلَةِ تُسَـٰقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًۭا جَنِيًّۭا ٢٥ وَهُزِّیْۤ اِلَیْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسٰقِطْ عَلَیْكِ رُطَبًا جَنِیًّا ۟ؗ

Пожелание Марьям было результатом ее страха и беспокойства, однако его исполнение не могло принести Марьям ни добра, ни пользы. Напротив, добро и польза заключались в том, что было предопределено для нее. И поэтому ангел решил избавить ее от страха и успокоить, а для этого он воззвал к ней из-под нее. Очевидно, в это время он находился в низине. Он велел ей не переживать и не беспокоиться и поведал ей о том, что в низине течет ручей, из которого она может напиться. Он также велел ей потрясти ствол пальмы для того, чтобы на нее посыпались свежие, вкусные и полезные финики.