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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ibrahim Ayah 6
Ibrahim
6
14:6
واذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم اذ انجاكم من ال فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون ابناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذالكم بلاء من ربكم عظيم ٦
وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ٱذْكُرُوا۟ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنجَىٰكُم مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوٓءَ ٱلْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَآءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَآءَكُمْ ۚ وَفِى ذَٰلِكُم بَلَآءٌۭ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌۭ ٦
وَإِذۡ
ﱁ
قَالَ
ﱂ
مُوسَىٰ
ﱃ
لِقَوۡمِهِ
ﱄ
ٱذۡكُرُواْ
ﱅ
نِعۡمَةَ
ﱆ
ٱللَّهِ
ﱇ
عَلَيۡكُمۡ
ﱈ
إِذۡ
ﱉ
أَنجَىٰكُم
ﱊ
مِّنۡ
ﱋ
ءَالِ
ﱌ
فِرۡعَوۡنَ
ﱍ
يَسُومُونَكُمۡ
ﱎ
سُوٓءَ
ﱏ
ٱلۡعَذَابِ
ﱐ
وَيُذَبِّحُونَ
ﱑ
أَبۡنَآءَكُمۡ
ﱒ
وَيَسۡتَحۡيُونَ
ﱓ
نِسَآءَكُمۡۚ
ﱔﱕ
وَفِي
ﱖ
ذَٰلِكُم
ﱗ
بَلَآءٞ
ﱘ
مِّن
ﱙ
رَّبِّكُمۡ
ﱚ
عَظِيمٞ
ﱛ
٦
ﱜ
˹Consider˺ when Moses said to his people, “Remember Allah’s favour upon you when He rescued you from the people of Pharaoh, who afflicted you with dreadful torment—slaughtering your sons and keeping your women. That was a severe test from your Lord.
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Tafsir Fathul Majid is not available for the current verse.