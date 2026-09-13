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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ibrahim Ayah 3
Ibrahim
3
14:3
الذين يستحبون الحياة الدنيا على الاخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا اولايك في ضلال بعيد ٣
ٱلَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا عَلَى ٱلْـَٔاخِرَةِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا ۚ أُو۟لَـٰٓئِكَ فِى ضَلَـٰلٍۭ بَعِيدٍۢ ٣
ٱلَّذِينَ
ﱴ
يَسۡتَحِبُّونَ
ﱵ
ٱلۡحَيَوٰةَ
ﱶ
ٱلدُّنۡيَا
ﱷ
عَلَى
ﱸ
ٱلۡأٓخِرَةِ
ﱹ
وَيَصُدُّونَ
ﱺ
عَن
ﱻ
سَبِيلِ
ﱼ
ٱللَّهِ
ﱽ
وَيَبۡغُونَهَا
ﱾ
عِوَجًاۚ
ﱿﲀ
أُوْلَٰٓئِكَ
ﲁ
فِي
ﲂ
ضَلَٰلِۭ
ﲃ
بَعِيدٖ
ﲄ
٣
ﲅ
˹They are˺ the ones who favour the life of this world over the Hereafter and hinder ˹others˺ from the Way of Allah, striving to make it ˹appear˺ crooked. It is they who have gone far astray.
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Tafsir Fathul Majid is not available for the current verse.