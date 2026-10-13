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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Hud Ayah 9
Hud
9
11:9
ولين اذقنا الانسان منا رحمة ثم نزعناها منه انه لييوس كفور ٩
وَلَئِنْ أَذَقْنَا ٱلْإِنسَـٰنَ مِنَّا رَحْمَةًۭ ثُمَّ نَزَعْنَـٰهَا مِنْهُ إِنَّهُۥ لَيَـُٔوسٌۭ كَفُورٌۭ ٩
وَلَئِنۡ
ﲍ
أَذَقۡنَا
ﲎ
ٱلۡإِنسَٰنَ
ﲏ
مِنَّا
ﲐ
رَحۡمَةٗ
ﲑ
ثُمَّ
ﲒ
نَزَعۡنَٰهَا
ﲓ
مِنۡهُ
ﲔ
إِنَّهُۥ
ﲕ
لَيَـُٔوسٞ
ﲖ
كَفُورٞ
ﲗ
٩
ﲘ
If We give people a taste of Our mercy then take it away from them, they become utterly desperate, ungrateful.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid is not available for the current verse.