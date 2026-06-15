Sign in
Sign in
Sign in
Select Language
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Hud
40
11:40
حتى اذا جاء امرنا وفار التنور قلنا احمل فيها من كل زوجين اثنين واهلك الا من سبق عليه القول ومن امن وما امن معه الا قليل ٤٠
حَتَّىٰٓ إِذَا جَآءَ أَمْرُنَا وَفَارَ ٱلتَّنُّورُ قُلْنَا ٱحْمِلْ فِيهَا مِن كُلٍّۢ زَوْجَيْنِ ٱثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ ٱلْقَوْلُ وَمَنْ ءَامَنَ ۚ وَمَآ ءَامَنَ مَعَهُۥٓ إِلَّا قَلِيلٌۭ ٤٠
ﱡ
ﱢ
ﱣ
ﱤ
ﱥ
ﱦ
ﱧ
ﱨ
ﱩ
ﱪ
ﱫ
ﱬ
ﱭ
ﱮ
ﱯ
ﱰ
ﱱ
ﱲ
ﱳ
ﱴ
ﱵﱶ
ﱷ
ﱸ
ﱹ
ﱺ
ﱻ
ﱼ
And when Our command came and the oven burst ˹with water˺,
1
We said ˹to Noah˺, “Take into the Ark a pair from every species along with your family—except those against whom the decree ˹to drown˺ has already been passed—and those who believe.” But none believed with him except for a few.
Tafsirs
Layers
Lessons
Reflections
Answers
Qira'at
Hadith
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
حَتَّى إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ
] تا فهرمانی ئێمه هات و سهر زهوى ههمووى ئاوى لێ ههڵقوڵ، وه تهنانهت تهنوری نان كردن ههمووی ئاوی لێوه ههڵئهقوڵ [
قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ
] وتمان: ئهی نوح -
صلی الله علیه وسلم
- له ههموو ئاژهڵ و باڵندهو گیانلهبهرو دانهوێڵهیهك جووتێك نێرو مێ¬یهك ههڵگره بۆ ناو كهشتیهكه [
وَأَهْلَكَ
] وه كهسوكاری خۆتیش بخهره ناو كهشتیهكه، كهسوكار مهبهست موسڵمانان وه ماڵ و منداڵی خۆتیش [
إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ
] تهنها ئهوهی كه پێشتر بڕیار درابێ كه ئهوانه ئهبێ غهرق بن كه كافرانن وه له بنهماڵهى خۆیشى خێزانهكهى و كوڕێكى [
وَمَنْ آمَنَ
] وه باوهڕدارانیش ههمووی بخهره ناو كهشتیهكهوه [
وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ (٤٠)
] وه تهنها كهسانێكی كهم لهگهڵیدا ئیمانیان هێنا كه وتراوه: لای زۆریهكهی ههشتا كهس بوونه.