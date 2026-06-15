Sign in
Sign in
Sign in
Select Language
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Hud
37
11:37
واصنع الفلك باعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا انهم مغرقون ٣٧
وَٱصْنَعِ ٱلْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَـٰطِبْنِى فِى ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓا۟ ۚ إِنَّهُم مُّغْرَقُونَ ٣٧
ﳔ
ﳕ
ﳖ
ﳗ
ﳘ
ﳙ
ﳚ
ﳛ
ﳜ
ﳝ
ﳞ
ﳟ
And build the Ark under Our ˹watchful˺ Eyes and directions, and do not plead with Me for those who have done wrong, for they will surely be drowned.”
Tafsirs
Layers
Lessons
Reflections
Answers
Qira'at
Hadith
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
{ فەرمان كرا بە نوح پێغەمبەر -
صلی الله علیه وسلم
- كەشتی دروست بكات} [
وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا
] وه له پێش چاوی ئێمه و به رهزامهندى و پاراستنى ئێمه كهشتیهكه دروست بكه [
وَوَحْيِنَا
] وه به وهحی و فهرمانى ئێمه دروستی بكه پێت ئهڵێین چۆنی دروست بكه بهو شێوازه [
وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا
] بهڵام گفتوگۆم لهگهڵدا مهكهو داواى ڕزگار كردنى ستهمكارانم لێ مهكه [
إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ (٣٧)
] ئهوان ڕزگار نابن و ههموویان نوقمی ئاوهكه ئهبن.