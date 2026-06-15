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Hud
33
11:33
قال انما ياتيكم به الله ان شاء وما انتم بمعجزين ٣٣
قَالَ إِنَّمَا يَأْتِيكُم بِهِ ٱللَّهُ إِن شَآءَ وَمَآ أَنتُم بِمُعْجِزِينَ ٣٣
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He responded, “It is Allah Who can bring it upon you if He wills, and then you will have no escape!
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العربية
Tafseer Al-Baghawi
( قال إنما يأتيكم به الله إن شاء )
يعني : بالعذاب ،
( وما أنتم بمعجزين )
بفائتين .