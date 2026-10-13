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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Hud Ayah 16
Hud
16
11:16
اولايك الذين ليس لهم في الاخرة الا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون ١٦
أُو۟لَـٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِى ٱلْـَٔاخِرَةِ إِلَّا ٱلنَّارُ ۖ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا۟ فِيهَا وَبَـٰطِلٌۭ مَّا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ١٦
أُوْلَٰٓئِكَ
ﱶ
ٱلَّذِينَ
ﱷ
لَيۡسَ
ﱸ
لَهُمۡ
ﱹ
فِي
ﱺ
ٱلۡأٓخِرَةِ
ﱻ
إِلَّا
ﱼ
ٱلنَّارُۖ
ﱽﱾ
وَحَبِطَ
ﱿ
مَا
ﲀ
صَنَعُواْ
ﲁ
فِيهَا
ﲂ
وَبَٰطِلٞ
ﲃ
مَّا
ﲄ
كَانُواْ
ﲅ
يَعۡمَلُونَ
ﲆ
١٦
ﲇ
It is they who will have nothing in the Hereafter except the Fire. Their efforts in this life will be fruitless and their deeds will be useless.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid is not available for the current verse.