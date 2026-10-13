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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Hud Ayah 14
Hud
14
11:14
فالم يستجيبوا لكم فاعلموا انما انزل بعلم الله وان لا الاه الا هو فهل انتم مسلمون ١٤
فَإِلَّمْ يَسْتَجِيبُوا۟ لَكُمْ فَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّمَآ أُنزِلَ بِعِلْمِ ٱللَّهِ وَأَن لَّآ إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ فَهَلْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ ١٤
فَإِلَّمۡ
ﱕ
يَسۡتَجِيبُواْ
ﱖ
لَكُمۡ
ﱗ
فَٱعۡلَمُوٓاْ
ﱘ
أَنَّمَآ
ﱙ
أُنزِلَ
ﱚ
بِعِلۡمِ
ﱛ
ٱللَّهِ
ﱜ
وَأَن
ﱝ
لَّآ
ﱞ
إِلَٰهَ
ﱟ
إِلَّا
ﱠ
هُوَۖ
ﱡﱢ
فَهَلۡ
ﱣ
أَنتُم
ﱤ
مُّسۡلِمُونَ
ﱥ
١٤
ﱦ
But if your helpers fail you, then know that it has been revealed with the knowledge of Allah, and that there is no god ˹worthy of worship˺ except Him! Will you ˹not˺ then submit ˹to Allah˺?
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Tafsir Fathul Majid is not available for the current verse.