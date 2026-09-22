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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ghafir Ayah 61
Ghafir
61
40:61
الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا ان الله لذو فضل على الناس ولاكن اكثر الناس لا يشكرون ٦١
ٱللَّهُ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ لِتَسْكُنُوا۟ فِيهِ وَٱلنَّهَارَ مُبْصِرًا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَـٰكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ٦١
ٱللَّهُ
ﱜ
ٱلَّذِي
ﱝ
جَعَلَ
ﱞ
لَكُمُ
ﱟ
ٱلَّيۡلَ
ﱠ
لِتَسۡكُنُواْ
ﱡ
فِيهِ
ﱢ
وَٱلنَّهَارَ
ﱣ
مُبۡصِرًاۚ
ﱤﱥ
إِنَّ
ﱦ
ٱللَّهَ
ﱧ
لَذُو
ﱨ
فَضۡلٍ
ﱩ
عَلَى
ﱪ
ٱلنَّاسِ
ﱫ
وَلَٰكِنَّ
ﱬ
أَكۡثَرَ
ﱭ
ٱلنَّاسِ
ﱮ
لَا
ﱯ
يَشۡكُرُونَ
ﱰ
٦١
ﱱ
It is Allah Who has made the night for you to rest in and the day bright. Surely Allah is ever Bountiful to humanity, but most people are ungrateful.
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