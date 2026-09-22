[ اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ ] خوای گهوره ئهو خوایهیه كه شهوی بۆ ئێوه هێمن و ئارام و تاریك كردووه تا تیایدا هێمن و ئارام بن و پشوو بدهن [ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا ] وه ڕۆژیشی بۆ ڕووناك كردوون تا پێویستی و بژێوی و بازرگانی خۆتانی تیادا جێبهجێ بكهن و گهشتی تیادا بكهن [ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ ] بهڕاستی خوای گهوره فهزڵ و چاكهی زۆری بهسهر خهڵكیهوه ههیه [ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ (٦١) ] بهڵام زۆربهی خهڵكی شوكرانهبژێری خوای گهوره ناكهن لهسهر ئهو نیعمهته زۆرانهی.