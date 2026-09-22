Всевышний поведал о грешниках, которые пытаются своими лживыми речами опровергнуть знамения Аллаха. Они не имеют ни веских доводов, ни убедительных доказательств, но продолжают настаивать на своем, потому что в их сердцах живет высокомерие. Они надменно отрицают истину, свысока смотрят на ее проповедников и горят желанием возвыситься благодаря своим лживым утверждениям. Однако Всевышний Аллах обрадовал правоверных тем, что нечестивцам никогда не удастся достичь желанной цели. Противники истины всегда будут повержены, а высокомерные грешники всегда будут унижены. Затем Всевышний повелел искать защиты у Аллаха. Он не упомянул о том, от чего следует искать защиты у Аллаха, дабы это повеление носило общий характер. Мусульмане должны искать защиты от высокомерия и надменного отношения к истине, от дьяволов и неверующих людей, от всего существующего на свете зла. Поистине, Аллах - Слышащий и Видящий. Он слышит самые различные голоса и видит самые различные вещи, где бы они ни находились.