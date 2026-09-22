[ إِنَّ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ ] ئهو كهسانهی كه له خۆیانهوه مشتومڕو دهمهقالێ ئهكهن له ئایهتهكانی خوای گهورهدا بهبێ ئهوهی كه لهلایهن خوای گهورهوه بهڵگهیهكیان بۆ هاتبێ، دهیانهوێت به گومانی خراپ بهڵگهی روون و ئاشكرا رهت بكهنهوه [ إِنْ فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرٌ مَا هُمْ بِبَالِغِيهِ ] ئهوانه تهنها خۆبهگهورهزانین له دڵیاندا ههیه بۆیه شوێن حهق ناكهون، وه ههرگیز ناگهن بهوهی كه حهق بكوژێننهوهو بهسهر تۆدا زاڵ بن، بهڵكو ههمیشه حهق بهرزو بڵندهو ئهوان نزم و سهرشۆڕن [ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ ] ئهی محمد - صلی الله علیه وسلم - تۆ پهنا بگره به خوای گهوره [ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ (٥٦) ] به دڵنیایی خوای گهوره زۆر بیسهرو بینهره.