বুদ্ধিশক্তিসম্পন্ন লোকদের জন্য পথনির্দেশ ও উপদেশস্বরূপ। [১] [১] هُدًى وَذِكْرَى হল ক্রিয়াবিশেষ্য এবং 'হাল' (যা পূর্বে আলোচ্য বিষয়ের অবস্থা বর্ণনা করে)এর স্থানে ব্যবহার হয়েছে। আর এই কারণে তার উপর 'যবর' এসেছে। অর্থ, هَادٍ এবং مُذَكِّرٍ (হিদায়াত দাতা এবং নসীহতকারী)। 'বুদ্ধিমানদের' বলতে যারা সুষ্ঠু বিবেকের অধিকারী। কারণ, তারাই আসমানী কিতাব দ্বারা উপকৃত হয় এবং তা থেকে হিদায়াত ও উপদেশ গ্রহণ করে। অন্যরা তো সেই গাধার মত, যার (পিঠের) উপরে থাকে কিতাবের বোঝা, কিন্তু এ কিতাবগুলোর মধ্যে কি আছে, সে ব্যাপারে সে হয় অজ্ঞ।