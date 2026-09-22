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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ghafir Ayah 50
Ghafir
50
40:50
قالوا اولم تك تاتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين الا في ضلال ٥٠
قَالُوٓا۟ أَوَلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُم بِٱلْبَيِّنَـٰتِ ۖ قَالُوا۟ بَلَىٰ ۚ قَالُوا۟ فَٱدْعُوا۟ ۗ وَمَا دُعَـٰٓؤُا۟ ٱلْكَـٰفِرِينَ إِلَّا فِى ضَلَـٰلٍ ٥٠
قَالُوٓاْ
ﱁ
أَوَلَمۡ
ﱂ
تَكُ
ﱃ
تَأۡتِيكُمۡ
ﱄ
رُسُلُكُم
ﱅ
بِٱلۡبَيِّنَٰتِۖ
ﱆﱇ
قَالُواْ
ﱈ
بَلَىٰۚ
ﱉﱊ
قَالُواْ
ﱋ
فَٱدۡعُواْۗ
ﱌﱍ
وَمَا
ﱎ
دُعَٰٓؤُاْ
ﱏ
ٱلۡكَٰفِرِينَ
ﱐ
إِلَّا
ﱑ
فِي
ﱒ
ضَلَٰلٍ
ﱓ
٥٠
ﱔ
The keepers will reply, “Did your messengers not ˹constantly˺ come to you with clear proofs?” They will say, “Yes ˹they did˺.” The keepers will say, “Then pray! Though the prayer of the disbelievers is only in vain.”
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid is not available for the current verse.