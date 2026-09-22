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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ghafir Ayah 49
Ghafir
49
40:49
وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب ٤٩
وَقَالَ ٱلَّذِينَ فِى ٱلنَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ٱدْعُوا۟ رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًۭا مِّنَ ٱلْعَذَابِ ٤٩
وَقَالَ
ﲾ
ٱلَّذِينَ
ﲿ
فِي
ﳀ
ٱلنَّارِ
ﳁ
لِخَزَنَةِ
ﳂ
جَهَنَّمَ
ﳃ
ٱدۡعُواْ
ﳄ
رَبَّكُمۡ
ﳅ
يُخَفِّفۡ
ﳆ
عَنَّا
ﳇ
يَوۡمٗا
ﳈ
مِّنَ
ﳉ
ٱلۡعَذَابِ
ﳊ
٤٩
ﳋ
And those in the Fire will cry out to the keepers of Hell,
1
“Pray to your Lord to lighten the torment for us ˹even˺ for one day!”
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Tafsir Fathul Majid is not available for the current verse.