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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ghafir Ayah 44
Ghafir
44
40:44
فستذكرون ما اقول لكم وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد ٤٤
فَسَتَذْكُرُونَ مَآ أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِىٓ إِلَى ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ بَصِيرٌۢ بِٱلْعِبَادِ ٤٤
فَسَتَذۡكُرُونَ
ﱳ
مَآ
ﱴ
أَقُولُ
ﱵ
لَكُمۡۚ
ﱶﱷ
وَأُفَوِّضُ
ﱸ
أَمۡرِيٓ
ﱹ
إِلَى
ﱺ
ٱللَّهِۚ
ﱻﱼ
إِنَّ
ﱽ
ٱللَّهَ
ﱾ
بَصِيرُۢ
ﱿ
بِٱلۡعِبَادِ
ﲀ
٤٤
ﲁ
You will remember what I say to you, and I entrust my affairs to Allah. Surely Allah is All-Seeing of all ˹His˺ servants.”
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid is not available for the current verse.