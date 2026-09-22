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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ghafir Ayah 40
Ghafir
40
40:40
من عمل سيية فلا يجزى الا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مومن فاولايك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب ٤٠
مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةًۭ فَلَا يُجْزَىٰٓ إِلَّا مِثْلَهَا ۖ وَمَنْ عَمِلَ صَـٰلِحًۭا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌۭ فَأُو۟لَـٰٓئِكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍۢ ٤٠
مَنۡ
ﲵ
عَمِلَ
ﲶ
سَيِّئَةٗ
ﲷ
فَلَا
ﲸ
يُجۡزَىٰٓ
ﲹ
إِلَّا
ﲺ
مِثۡلَهَاۖ
ﲻﲼ
وَمَنۡ
ﲽ
عَمِلَ
ﲾ
صَٰلِحٗا
ﲿ
مِّن
ﳀ
ذَكَرٍ
ﳁ
أَوۡ
ﳂ
أُنثَىٰ
ﳃ
وَهُوَ
ﳄ
مُؤۡمِنٞ
ﳅ
فَأُوْلَٰٓئِكَ
ﳆ
يَدۡخُلُونَ
ﳇ
ٱلۡجَنَّةَ
ﳈ
يُرۡزَقُونَ
ﳉ
فِيهَا
ﳊ
بِغَيۡرِ
ﳋ
حِسَابٖ
ﳌ
٤٠
ﳍ
Whoever does an evil deed will only be paid back with its equivalent. And whoever does good, whether male or female, and is a believer, they will enter Paradise, where they will be provided for without limit.
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Tafsir Fathul Majid is not available for the current verse.