[ مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا ] ههر كهسێك له دونیادا خراپهو تاوان بكات ئهوا سزا نادرێتهوه تهنها به هاوشێوهی ئهوه نهبێت، واته: خراپه یهك بهرامبهر یهكه [ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ (٤٠) ] وه ههر كهسێكیش كردهوهی چاك بكات وه باوهڕدار بێت ئیتر ئهگهر نێر بێ یان مێ، ژن بێ یان پیاو بهمهرجێك باوهڕدار بێ ئهو كهسانه ئهچنه بهههشتهوه، وه خوای گهوره له بهههشتدا ڕزق و ڕۆزیان ئهدات بهبێ ژمارهو یهكجار زۆر.