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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ghafir Ayah 35
Ghafir
35
40:35
الذين يجادلون في ايات الله بغير سلطان اتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين امنوا كذالك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار ٣٥
ٱلَّذِينَ يُجَـٰدِلُونَ فِىٓ ءَايَـٰتِ ٱللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَـٰنٍ أَتَىٰهُمْ ۖ كَبُرَ مَقْتًا عِندَ ٱللَّهِ وَعِندَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ۚ كَذَٰلِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍۢ جَبَّارٍۢ ٣٥
ٱلَّذِينَ
ﱢ
يُجَٰدِلُونَ
ﱣ
فِيٓ
ﱤ
ءَايَٰتِ
ﱥ
ٱللَّهِ
ﱦ
بِغَيۡرِ
ﱧ
سُلۡطَٰنٍ
ﱨ
أَتَىٰهُمۡۖ
ﱩﱪ
كَبُرَ
ﱫ
مَقۡتًا
ﱬ
عِندَ
ﱭ
ٱللَّهِ
ﱮ
وَعِندَ
ﱯ
ٱلَّذِينَ
ﱰ
ءَامَنُواْۚ
ﱱﱲ
كَذَٰلِكَ
ﱳ
يَطۡبَعُ
ﱴ
ٱللَّهُ
ﱵ
عَلَىٰ
ﱶ
كُلِّ
ﱷ
قَلۡبِ
ﱸ
مُتَكَبِّرٖ
ﱹ
جَبَّارٖ
ﱺ
٣٥
ﱻ
those who dispute Allah’s signs with no proof given to them. How despicable is that for Allah and the believers! This is how Allah seals the heart of every arrogant tyrant.”
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Tafsir Fathul Majid is not available for the current verse.