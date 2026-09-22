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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ghafir Ayah 34
Ghafir
34
40:34
ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى اذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذالك يضل الله من هو مسرف مرتاب ٣٤
وَلَقَدْ جَآءَكُمْ يُوسُفُ مِن قَبْلُ بِٱلْبَيِّنَـٰتِ فَمَا زِلْتُمْ فِى شَكٍّۢ مِّمَّا جَآءَكُم بِهِۦ ۖ حَتَّىٰٓ إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَن يَبْعَثَ ٱللَّهُ مِنۢ بَعْدِهِۦ رَسُولًۭا ۚ كَذَٰلِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌۭ مُّرْتَابٌ ٣٤
وَلَقَدۡ
ﱁ
جَآءَكُمۡ
ﱂ
يُوسُفُ
ﱃ
مِن
ﱄ
قَبۡلُ
ﱅ
بِٱلۡبَيِّنَٰتِ
ﱆ
فَمَا
ﱇ
زِلۡتُمۡ
ﱈ
فِي
ﱉ
شَكّٖ
ﱊ
مِّمَّا
ﱋ
جَآءَكُم
ﱌ
بِهِۦۖ
ﱍﱎ
حَتَّىٰٓ
ﱏ
إِذَا
ﱐ
هَلَكَ
ﱑ
قُلۡتُمۡ
ﱒ
لَن
ﱓ
يَبۡعَثَ
ﱔ
ٱللَّهُ
ﱕ
مِنۢ
ﱖ
بَعۡدِهِۦ
ﱗ
رَسُولٗاۚ
ﱘﱙ
كَذَٰلِكَ
ﱚ
يُضِلُّ
ﱛ
ٱللَّهُ
ﱜ
مَنۡ
ﱝ
هُوَ
ﱞ
مُسۡرِفٞ
ﱟ
مُّرۡتَابٌ
ﱠ
٣٤
ﱡ
Joseph already came to you
1
earlier with clear proofs, yet you never ceased to doubt what he came to you with. When he died you said, ‘Allah will never send a messenger after him.’ This is how Allah leaves every transgressor and doubter to stray—
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Tafsir Fathul Majid is not available for the current verse.