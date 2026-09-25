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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Fussilat Ayah 31
Fussilat
31
41:31
نحن اولياوكم في الحياة الدنيا وفي الاخرة ولكم فيها ما تشتهي انفسكم ولكم فيها ما تدعون ٣١
نَحْنُ أَوْلِيَآؤُكُمْ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَفِى ٱلْـَٔاخِرَةِ ۖ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِىٓ أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ ٣١
نَحۡنُ
ﱕ
أَوۡلِيَآؤُكُمۡ
ﱖ
فِي
ﱗ
ٱلۡحَيَوٰةِ
ﱘ
ٱلدُّنۡيَا
ﱙ
وَفِي
ﱚ
ٱلۡأٓخِرَةِۖ
ﱛﱜ
وَلَكُمۡ
ﱝ
فِيهَا
ﱞ
مَا
ﱟ
تَشۡتَهِيٓ
ﱠ
أَنفُسُكُمۡ
ﱡ
وَلَكُمۡ
ﱢ
فِيهَا
ﱣ
مَا
ﱤ
تَدَّعُونَ
ﱥ
٣١
ﱦ
We are your supporters in this worldly life and in the Hereafter. There you will have whatever your souls desire, and there you will have whatever you ask for:
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Tafsir Fathul Majid is not available for the current verse.