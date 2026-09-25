Неверующие, которые слепо следовали за другими, гневно воскликнут: «Господи! Укажи нам на тех джиннов и людей, которые совратили нас! Неверующие люди и дьяволы ввели нас в заблуждение и обрекли на мучения. Они суть глашатаи Ада. Да будут они самыми ничтожными и презренными за то, что совратили нас и ввели в заблуждение. Из-за них мы оказались в Аду!» Так мученики будут гневаться и отрекаться друг от друга. Затем Всевышний сообщил о Своих верующих рабах и вдохновил их на еще более преданное служение Ему одному.