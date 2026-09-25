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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Fussilat Ayah 28
Fussilat
28
41:28
ذالك جزاء اعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا باياتنا يجحدون ٢٨
ذَٰلِكَ جَزَآءُ أَعْدَآءِ ٱللَّهِ ٱلنَّارُ ۖ لَهُمْ فِيهَا دَارُ ٱلْخُلْدِ ۖ جَزَآءًۢ بِمَا كَانُوا۟ بِـَٔايَـٰتِنَا يَجْحَدُونَ ٢٨
ذَٰلِكَ
ﲵ
جَزَآءُ
ﲶ
أَعۡدَآءِ
ﲷ
ٱللَّهِ
ﲸ
ٱلنَّارُۖ
ﲹﲺ
لَهُمۡ
ﲻ
فِيهَا
ﲼ
دَارُ
ﲽ
ٱلۡخُلۡدِ
ﲾ
جَزَآءَۢ
ﲿ
بِمَا
ﳀ
كَانُواْ
ﳁ
بِـَٔايَٰتِنَا
ﳂ
يَجۡحَدُونَ
ﳃ
٢٨
ﳄ
That is the reward of Allah’s enemies: the Fire, which will be their eternal home—a ˹fitting˺ reward for their denial of Our revelations.
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