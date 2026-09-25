Слова Всевышнего «Они скажут своей коже…» свидетельствуют о том, что каждый орган будет свидетельствовать в отдельности. Когда же части тела засвидетельствуют грехи своих хозяев, те станут упрекать их и говорить: «Почему вы свидетельствуете против нас, тогда как мы пытаемся защитить вас!» Но те скажут в ответ: «Мы не в силах отказаться от свидетельства и умолчать о наших грехах, когда этого желает Аллах. Ничто не может произойти вопреки Его воле». Аллах создал ваши тела и наделил вас многочисленными способностями, одной из которых является дар речи, и к Нему вы будете возвращены в Последней жизни, где Он воздаст каждому за его деяния. Существует мнение, что в этом аяте содержится указание на то, что Аллах воскресит людей в том виде, в каком они жили на земле. Подобные указания присущи кораническому языку.