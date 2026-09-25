Всевышний более подробно сообщил о судьбе народов Ад и Самуд. Адиты не только не веровали в Единого Аллаха, отрицали Его знамения и считали лжецами Его посланников, но и чванливо ходили по земле, угнетали и порабощали тех, кто жил вокруг них, и восхищались своим могуществом. Они говорили: «Кто может превзойти нас силой?» Дабы опровергнуть их заблуждение, Всевышний напомнил Своим рабам хорошо известную истину: «Неужели они не видели, что Аллах, Который сотворил их, превосходит их силой?» Если бы Он не сотворил их, то они бы не появились на свет. И если бы они, как следует, задумались над этим, то не стали бы обольщаться своей мощью. Но истина была чужда им, и Аллах наслал на них наказание чудовищной силы, которое не уступало той силе, что так легко обольстила их.