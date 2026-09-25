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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Fussilat Ayah 12
Fussilat
12
41:12
فقضاهن سبع سماوات في يومين واوحى في كل سماء امرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذالك تقدير العزيز العليم ١٢
فَقَضَىٰهُنَّ سَبْعَ سَمَـٰوَاتٍۢ فِى يَوْمَيْنِ وَأَوْحَىٰ فِى كُلِّ سَمَآءٍ أَمْرَهَا ۚ وَزَيَّنَّا ٱلسَّمَآءَ ٱلدُّنْيَا بِمَصَـٰبِيحَ وَحِفْظًۭا ۚ ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ ١٢
فَقَضَىٰهُنَّ
ﱁ
سَبۡعَ
ﱂ
سَمَٰوَاتٖ
ﱃ
فِي
ﱄ
يَوۡمَيۡنِ
ﱅ
وَأَوۡحَىٰ
ﱆ
فِي
ﱇ
كُلِّ
ﱈ
سَمَآءٍ
ﱉ
أَمۡرَهَاۚ
ﱊﱋ
وَزَيَّنَّا
ﱌ
ٱلسَّمَآءَ
ﱍ
ٱلدُّنۡيَا
ﱎ
بِمَصَٰبِيحَ
ﱏ
وَحِفۡظٗاۚ
ﱐﱑ
ذَٰلِكَ
ﱒ
تَقۡدِيرُ
ﱓ
ٱلۡعَزِيزِ
ﱔ
ٱلۡعَلِيمِ
ﱕ
١٢
ﱖ
So He formed the heaven into seven heavens in two Days, assigning to each its mandate. And We adorned the lowest heaven with ˹stars like˺ lamps ˹for beauty˺ and for protection. That is the design of the Almighty, All-Knowing.”
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