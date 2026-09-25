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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Fussilat Ayah 10
Fussilat
10
41:10
وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها اقواتها في اربعة ايام سواء للسايلين ١٠
وَجَعَلَ فِيهَا رَوَٰسِىَ مِن فَوْقِهَا وَبَـٰرَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَآ أَقْوَٰتَهَا فِىٓ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍۢ سَوَآءًۭ لِّلسَّآئِلِينَ ١٠
وَجَعَلَ
ﲠ
فِيهَا
ﲡ
رَوَٰسِيَ
ﲢ
مِن
ﲣ
فَوۡقِهَا
ﲤ
وَبَٰرَكَ
ﲥ
فِيهَا
ﲦ
وَقَدَّرَ
ﲧ
فِيهَآ
ﲨ
أَقۡوَٰتَهَا
ﲩ
فِيٓ
ﲪ
أَرۡبَعَةِ
ﲫ
أَيَّامٖ
ﲬ
سَوَآءٗ
ﲭ
لِّلسَّآئِلِينَ
ﲮ
١٠
ﲯ
He placed on the earth firm mountains, standing high, showered His blessings upon it, and ordained ˹all˺ its means of sustenance—totaling four Days exactly
1
—for all who ask.
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Tafsir Fathul Majid is not available for the current verse.