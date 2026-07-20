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Ya-Sin
83
36:83
فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء واليه ترجعون ٨٣
فَسُبْحَـٰنَ ٱلَّذِى بِيَدِهِۦ مَلَكُوتُ كُلِّ شَىْءٍۢ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ٨٣
فَسُبۡحَٰنَ
ٱلَّذِي
بِيَدِهِۦ
مَلَكُوتُ
كُلِّ
شَيۡءٖ
وَإِلَيۡهِ
تُرۡجَعُونَ
٨٣
Louange donc, à Celui qui détient en sa main la royauté sur toute chose ! Et c’est vers Lui que vous serez ramenés.
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Les réflexions sont des points de vue personnels (révisées dans un souci de qualité), et ne doivent pas être prises comme des vérités absolues.
Kdy Kdy
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il y a 21 semaines
·
Référencement
Ayah 36:83
Allah SWT m'a guidée vers cette sourate que j'affectionne particulièrement sûrement parce que ma mère l'affection ait particulièrement. Paix à son âme.
Je me souviens que dans les derniers instants de sa vie, elle avait repris des cours de Al Quran pour renforcer la lecture et surtout apprendre cette sourate Ya'sin. Elle n'a pas eu le temps d'aller jusqu'au bout.
Quelques temps après son décès, me voilà machinalement, attirée par cette sourate...
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4
2
Hammad Fahim
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il y a 30 semaines
·
Référencement
Ayah 36:50-83
Assalamu Alaikum wa Rahmatullahi wa Barakatuh!
InshaAllah we will continue our Live Interactive Reflection Workshops-ReflectionRetreats at 2:30pm (GMT)/ 20th December 2025. These workshops are designed to help you in reflecting on the Quran more effectively inshAllah.
The sessions touch on;
1- The Five Lenses for reflecting on the Quran as developed by our resident scholar Dr. Sohaib Saeed which you can find here
http://www.quranreflect....
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12
3
Jia 2233
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il y a 32 semaines
·
Référencement
Ayah 36:82-83, 21:83-90, 52:26-28, 8:9-10
The world may tell us a very logical story about how our life is going to be, but we must know and believe that The One who cured Prophet Ayub AS can cure us, The One who rescued Prophet Younus AS from darkness can also rescue us and The One who gave Prophet Zakariya AS a pious son in his old age can bring a revival for us in our circumstances.
When we say He is ذولجلال والاكرام then we must know that He Azzawajal would be generous with us.
...
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13
2
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